التربية تعلن ضوابط استضافة طلبة المدارس المسائية في المدارس الصباحية للدراسة المهنية

وتشمل الضوابط عدم وجود مدرسة مسائية قريبة من محل سكن الطالب، أو وجود حالات صحية مثبتة من اللجان الطبية أو المستشفيات التخصصية، مثل العشى الليلي والعوق الفيزيائي، فضلا عن عدم تجاوز الطالب السن النظامي المعتمد للمدارس الصباحية، وعدم توفر اختصاصه في المدرسة المسائية.وأوضحت المديرية أن إلغاء أمر الاستضافة بعد صدوره، بناء على رغبة الطالب، يكون من صلاحية المهني حصرا، وحددت يوم 30 تشرين الثاني 2026 موعدا نهائيا للتقديم.ودعت الوزارة الطلبة المعنيين إلى الالتزام بالضوابط واستكمال إجراءات التقديم ضمن المدة المحددة.