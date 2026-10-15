التعليم تعلن نتائج القبول المركزي في الجامعات الحكومية للعام الدراسي 2026-2027

وقال الوكيل العلمي لوزارة ، ، خلال مؤتمر صحفي حضره مراسل ، إن عدد الطلبة الناجحين في الدورين الأول والثاني بلغ 300 ألف و811 طالباً.وأضاف أن 4020 طالباً حققوا معدلات تجاوزت 100، فيما بلغ عدد المقبولين في الجامعات الحكومية 224 ألفاً و583 طالباً.وأشار عبد ضهد إلى أن الوزارة ستطلق، بعد أيام، استمارة الموازي في الجامعات الحكومية، إلى جانب استمارة القبول في الجامعات والكليات الأهلية.