السجن 5 سنوات و3 أشهر بحق لاهور شيخ جنكي في قضية "لاله زار"

وقررت المحكمة الحكم على شيخ بالسجن لمدة ثلاث سنوات وستة أشهر، فيما حُكم على رێبوار حاميد حاجي غالي بالسجن لمدة عامين.وتعود القضية إلى 22 آب 2025، عندما داهمت القوات الأمنية في مقر ، المعروف باسم فندق «لاله زار»، ومنزل شيخ جنكي في المدينة، وطالبته بتسليم نفسه على خلفية صدور مذكرة اعتقال بحقه.وعقب المداهمة، اندلعت مواجهات بين القوات الأمنية والأشخاص الموجودين في الموقع، انتهت باعتقال لاهور شيخ جنكي وعدد من المقربين منه.وأسفرت المواجهات عن مقتل 12 شخصاً، بينهم ثلاثة من أفراد قوات الأمن والكوماندوز.