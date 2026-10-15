النزاهة تضبط مسؤولاً في بلدية كركوك متلبساً باقتراف جريمة الرشوة

الهيئة، وفي معرض حديثها عن تفاصيل العمليَّة، أشارت إلى أنَّ فريق عملٍ من ، وبعد ورود معلوماتٍ عن إقدام مسؤول القاطع البلديّ الرابع في على ابتزاز أحد المُواطنين، والطلب منه مبلغاً مالياً قدره (٦) آلاف دولارٍ أمريكيٍّ، فضلاً عن هاتفٍ نوع آيفون (١٨ برو ماكس)؛ لقاء السماح له ببناء عمارةٍ تجاريَّةٍ في ، وعدم التعرُّض له.وتابعت إنَّ الفريق، وبعد استحصاله قراراً قضائياً، انتقل إلى مكان تسليم الرشوة المُتَّفق عليه ونصب كميناً محكماً، حيث تمكَّن على إثره من ضبط المُتَّهم مُتلبّساً بالجرم المشهود، أثناء تسلُّمه جزءاً من مبلغ الرشوة المُتَّفق عليه.وأضافت إنَّ العمليَّة نُفِّذَت وفق القرار (١٦٠ لسنة ١٩٨٣)، مُبيّنةً أنَّه تمَّ عرض المُتَّهم بصحبة محضر ضبطٍ أصوليٍّ ، بصحبة المضبوطات، أمام أنظار قاضي كركوك المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة؛ الذي قرَّر توقيفه على ذمَّة التحقيق.