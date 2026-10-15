سعر صرف الدولار يرفع رسم الجواز الإلكتروني إلى 101 ألف دينار

وقال مصدر مطلع للسومرية نيوز، إن الرسوم الجديدة دخلت حيز التنفيذ اعتباراً من اليوم الخميس، لترتفع قيمة إصدار الجواز الإلكتروني بمقدار 10 آلاف دينار مقارنة بالتسعيرة السابقة.ويأتي تعديل الرسم في أعقاب تغيير سعر صرف الدولار المعتمد في ، وسط ترقب لتأثيرات التغيير على تكاليف عدد من الخدمات والمعاملات الرسمية.