العراق أمام كارثة.. تصريح خطير من الأمم المتحدة حول المستقبل المائي

السومرية نيوز – محلي

حذرت الأمم المتحدة، من خطورة تعرض العراق للجفاف مع حلول عام 2025.

وقال منسق الأمم المتحدة المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية في العراق، غلام محمد اسحق زي، خلال مؤتمر صحفي ونقلته الوكالة الرسمية واطلعت السومرية نيوز عليه، "يسعدني أن أقف مع وزير الموارد المائية عون ذياب بغية إطلاق حملة (المياه حياة)، التي تهدف إلى زيادة الوعي بين أبناء الشعب العراقي".

وأضاف، أن "العراق أحد أكبر البلدان تأثراً بندرة المياه، لذا فإن الأمم المتحدة بجميع وكالاتها التي يبلغ عددها 22 وكالة، تعمل في مجال ترشيد استخدام المياه، وأيضا في مجال الزراعة وضمان الاستدامة البيئية".

وأشار إلى، أنه "بحسب التقديرات المتوفرة لدينا، فإن العراق لن يتمكن من تأمين احتياجاته من المياه سوى 15 % بحلول عام 2025".