طلاب السادس يشكون من عدم فتح منصة نجاح: النتائج لا تظهر لدينا

السومرية نيوز – محلي

شكا عدد كبير من طلاب السادس الاعدادي، من عدم فتح منصة نجاح الخاصة بإعلان نتائجهم، فيما أشاروا الى ان النتائج لا تظهر لديهم.

وقال الطالب محمد قاسم كاظم لـ السومرية نيوز، ان "منصة نجاح لا تفتح لي وللطلاب من زملائي دون معرفة الأسباب"، مبينا "انني لا اعلم حتى الان نتيجة امتحاناتي".

فيما اكد طالب اخر ويدعى ياسر أحمد لـ السومرية نيوز، ان "المنصة لا تظهر لنا رغم اعلان التربية عن اطلاقها"، مشيرا الى ان "طريقة اعلان النتائج في السابق كانت افضل بكثير".

وخاطب احمد "وزارة التربية بمعالجة هذه المشكلة فورا".