الكرخ الأولى: حققنا أعلى نسب نجاح لأول مرة منذ 2002

السومرية نيوز – محلي

أعلنت مديرية تربية الكرخ الأولى، اليوم الاثنين، عن تحقيق أعلى نسب نجاح لأول مرة منذ 2002.

وقال مدير تربية الكرخ الأولى سامر الجنابي لـ السومرية نيوز ان "وزارة التربية أعلنت اليوم نتائج امتحانات السادس الاعدادي، حيث تصدرت تربية الكرخ الأولى المركز الأول في نسب النجاح للفرع العلمي والمركز الثاني للفرع الادبي في بغداد".

وأضاف ان "هذه النسبة هي الأولى التي تحققها المديرية منذ 2002".