البصرة.. انطلاق تظاهرة ضد مشروع "انبوب العقبة" (صور مع فيديو)

خرج المئات من أهالي البصرة، اليوم الاثنين، بتظاهرة كبيرة احتجاجاً على مد أنبوب نفط البصرة- العقبة.



وقال مراسل السومرية في المحافظة، بأن المئات من أهالي البصرة خرجوا بتظاهرات امام مبنى المحافظة رفضاً لمد أنبوب النفط من البصرة-العقبة. وطالب المتظاهرون بعدم التعامل مع هذا المشروع، مؤكدين عدم وجود جدوى اقتصادية للمشروع. ادناه الصور: