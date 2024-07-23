العراق يودع تموز بحرارة منخفضة

السومرية نيوز – محلي

توقعت هيئة الانواء الجوية، انخفاضاً في درجات الحرارة مع نهاية شهر تموز.

وقالت الهيئة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "طقس البلاد ليومي غد وبعد غد سيكون حارا ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق".

وأضافت ان "الطقس ليومي الجمعة والسبت سيشهد صحوا ودرجات الحرارة تنخفض قليلا"، مشيرة الى ان "اعلى درجات حرارة ستسجل بين المحافظات العراقية غداً هي البصرة وميسان وذي قار بواقع 49 مئوية فيما ستسجل دهوك اقل درجة بواقع 42 مئوية، فيما ستسجل بغداد 47 درجة مئوية".