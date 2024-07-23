العراقي سيختار الأحكام "حسب معتقده".. أهم فقرات تعديل قانون الأحوال الشخصية

الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
على صفيح ساخن
من
01:30 PM
الى
02:30 PM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
عمليات البصرة تنوه لتفجير "مسيطر عليه" صباح الثلاثاء
المزيد
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2024 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر 2024
رمضان السومرية
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2024 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-494613-638573240275409265.jpg
العراقي سيختار الأحكام "حسب معتقده".. أهم فقرات تعديل قانون الأحوال الشخصية
محليات
2024-07-23 | 04:13
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
2,883 مشاهدة
السومرية نيوز-محليات
كشف عضو اللجنة القانونية النيابية، رائد المالكي، اليوم الثلاثاء، أهم فقرات تعديل قانون الأحوال الشخصية الذي يعمل عليه البرلمان، مشيرًا الى انه يمنح الفرد العراقي حرية اختيار الاحكام وفق لمعتقداتهم ومذاهبهم، وعدم فرض القانون المدني عليهم، في الوقت الذي يؤشر ناشطون "خطرًا" و"الغامًا" داخل تعديل القانون.
وقال المالكي، في بيان ورد للسومرية نيوز، إن مقترح القانون موافق ومطابق للدستور وتنفيذ لاحكام المادة 41 من الدستور التي تنص على ان: العراقيين احرار في الالتزام باحوالهم الشخصية، حسب دياناتهم او مذاهبهم او معتقداتهم او اختياراتهم، وينظم ذلك بقانون".
وأضاف ان "مقترح القانون يعطي الحرية للعراقي بان يختار تطبيق احكام قانون الاحوال الشخصية النافذ عليه (قانون ١٨٨ لسنة ١٩٥٩) او يختار احكام "المدونة الشرعية في مسائل الاحوال الشخصية" التي سيتم وضعها والموافقة عليها من مجلس النواب".
وبين أن "احكام المدونة الشرعية ستتضمن بابين احدهما للفقه الجعفري، والاخر للفقه السني يتم وضعها من قبل المجلس العلميين في ديواني الوقفين الشيعي والسني بالتنسيق مع مجلس الدولة ووفقا للمشهور من احكام الفقهين الشيعي والسني".
وأشار الى ان "مقترح القانون يحافظ على وحدة السلطة القضائية ولا يخلق ازدواج في المحاكم، فقط سيكون هناك احكام القانون 188 واحكام المدونة، والمحاكم الحالية تطبقهما حسب ما يختاره الشخص عند ابرام عقد زواجه".
وبين أن "مقترح القانون يحقق مطالب المرجعيات الدينية منذ زمن المرجع الاعلى في زمانه (السيد محسن الحكيم) ولغاية اليوم بضرورة عدم فرض احكام القانون الوضعي على المسلمين في العراق ومنح المكلف حق اختيار احكام دينه ومذهبه في احواله الشخصية".
واعتبر أن "الحديث عن ان هذا القانون سيقسم الاسرة العراقية كلام غير دقيق ومخالف للواقع"، متسائلا: "ما الذي حفظه القانون الحالي للاسرة مع مانراه اليوم من كثرة الطلاق ومشاكل مابعد الزواج ومشاكل القانون الحالي".
واكد انه "في كثير من دول العالم اعطيت الاقليات حق اختيار احكام احوالها الشخصية، وفي العراق للاسف مفروض على الاغلبية ان تخضع لحكم ورأي الأقلية"، مشيرا الى ان "مقترح القانون قابل للنقاش نيابيا بعد القراءة الاولى ووفقا للنظام الداخلي، وبعد قراءته سيتم التواصل مع مختلف الفعاليات الاجتماعية والدينية والاخذ بالملاحظات والمقترحات".
وشدد على ان "مقترح القانون لا يمثل رأي جهة حزبية ولا دينية خاصة ويحظى بدعم وتأييد الكتل البرلمانية واغلب شرائح المجتمع"، مطالبا: "جميع وكلاء ومعتمدي المرجعيات الدينية وخطباء المنبر وائمة الجمعة والجماعة، وممثلي الكتل النيابية، وسائر الفعاليات الاكاديمية والمهنية والاجتماعية توضيح هذه الامور بشأن مقترح القانون كونه يمثل تطبيقا لاحكام الدستور، وتلبية لحاجة المجتمع ورغبة المرجعيات الدينية".
>>
انضم الى السومرية على
واتساب
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
الآن.. إعلان نتائج السادس الإعدادي عبر منصة (نجاح)
محليات
36.47%
11:05 | 2024-07-22
الآن.. إعلان نتائج السادس الإعدادي عبر منصة (نجاح)
11:05 | 2024-07-22
الكهرباء: العراق سيزود تركيا بـ150 ميغاواط من الطاقة الفائضة
محليات
26.09%
14:05 | 2024-07-21
الكهرباء: العراق سيزود تركيا بـ150 ميغاواط من الطاقة الفائضة
14:05 | 2024-07-21
التربية تعلن موعد إعلان النتائج السادس الاعدادي – عاجل
محليات
19.12%
07:33 | 2024-07-22
التربية تعلن موعد إعلان النتائج السادس الاعدادي – عاجل
07:33 | 2024-07-22
السومرية نيوز تنشر رابط منصة إعلان نتائج السادس الإعدادي
محليات
18.32%
12:19 | 2024-07-21
السومرية نيوز تنشر رابط منصة إعلان نتائج السادس الإعدادي
12:19 | 2024-07-21
المزيد
أحدث الحلقات
Morning Live
هل كثره السوائل تحمينا من حرارة الصيف - حلقة ٧٣ | الموسم 3
05:00 | 2024-07-23
Morning Live
هل كثره السوائل تحمينا من حرارة الصيف - حلقة ٧٣ | الموسم 3
05:00 | 2024-07-23
ناس وناس
الزعفرانية بغداد - الحلقة ٧٢ | الموسم 7
05:00 | 2024-07-23
ناس وناس
الزعفرانية بغداد - الحلقة ٧٢ | الموسم 7
05:00 | 2024-07-23
صباحكم أحلى مع سلمى
السادس اعدادي 23-7-2024 | 2024
02:30 | 2024-07-23
صباحكم أحلى مع سلمى
السادس اعدادي 23-7-2024 | 2024
02:30 | 2024-07-23
الهوا الك
متزوج بدون اولاد، مخطوب بدون عروس - الحلقة ١٤ | الموسم 9
14:30 | 2024-07-22
الهوا الك
متزوج بدون اولاد، مخطوب بدون عروس - الحلقة ١٤ | الموسم 9
14:30 | 2024-07-22
منتدى سومر
فقرة الابراج وفقرة شنو يضوجك؟ 22-7-2024 | 2024
13:00 | 2024-07-22
منتدى سومر
فقرة الابراج وفقرة شنو يضوجك؟ 22-7-2024 | 2024
13:00 | 2024-07-22
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٢ تموز ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-07-22
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٢ تموز ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-07-22
العراق في دقيقة
22-07-2024 | 2024
12:45 | 2024-07-22
العراق في دقيقة
22-07-2024 | 2024
12:45 | 2024-07-22
استديو Noon
املأ الفراغ 22-7-2024 | 2024
07:00 | 2024-07-22
استديو Noon
املأ الفراغ 22-7-2024 | 2024
07:00 | 2024-07-22
بالمختزل
الصحة تسال عن حالها! - الحلقة ٨ | الموسم 3
16:30 | 2024-07-21
بالمختزل
الصحة تسال عن حالها! - الحلقة ٨ | الموسم 3
16:30 | 2024-07-21
جات بالليل
30 ثانية 21-7-2024 | 2024
13:00 | 2024-07-21
جات بالليل
30 ثانية 21-7-2024 | 2024
13:00 | 2024-07-21
الأكثر مشاهدة
Morning Live
هل كثره السوائل تحمينا من حرارة الصيف - حلقة ٧٣ | الموسم 3
05:00 | 2024-07-23
Morning Live
هل كثره السوائل تحمينا من حرارة الصيف - حلقة ٧٣ | الموسم 3
05:00 | 2024-07-23
ناس وناس
الزعفرانية بغداد - الحلقة ٧٢ | الموسم 7
05:00 | 2024-07-23
ناس وناس
الزعفرانية بغداد - الحلقة ٧٢ | الموسم 7
05:00 | 2024-07-23
صباحكم أحلى مع سلمى
السادس اعدادي 23-7-2024 | 2024
02:30 | 2024-07-23
صباحكم أحلى مع سلمى
السادس اعدادي 23-7-2024 | 2024
02:30 | 2024-07-23
الهوا الك
متزوج بدون اولاد، مخطوب بدون عروس - الحلقة ١٤ | الموسم 9
14:30 | 2024-07-22
الهوا الك
متزوج بدون اولاد، مخطوب بدون عروس - الحلقة ١٤ | الموسم 9
14:30 | 2024-07-22
منتدى سومر
فقرة الابراج وفقرة شنو يضوجك؟ 22-7-2024 | 2024
13:00 | 2024-07-22
منتدى سومر
فقرة الابراج وفقرة شنو يضوجك؟ 22-7-2024 | 2024
13:00 | 2024-07-22
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٢ تموز ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-07-22
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٢ تموز ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-07-22
العراق في دقيقة
22-07-2024 | 2024
12:45 | 2024-07-22
العراق في دقيقة
22-07-2024 | 2024
12:45 | 2024-07-22
استديو Noon
املأ الفراغ 22-7-2024 | 2024
07:00 | 2024-07-22
استديو Noon
املأ الفراغ 22-7-2024 | 2024
07:00 | 2024-07-22
بالمختزل
الصحة تسال عن حالها! - الحلقة ٨ | الموسم 3
16:30 | 2024-07-21
بالمختزل
الصحة تسال عن حالها! - الحلقة ٨ | الموسم 3
16:30 | 2024-07-21
جات بالليل
30 ثانية 21-7-2024 | 2024
13:00 | 2024-07-21
جات بالليل
30 ثانية 21-7-2024 | 2024
13:00 | 2024-07-21
سومر أف أم مباشرة على الهواء
سومر أف أم مباشرة على الهواء
استمع اليها عبر الانترنت، اينما كنت حول العالم
اقتصاد، تكنولوجيا وصحة
اقتصاد، تكنولوجيا وصحة
تابع كلّ جديد
حمّل تطبيق السومرية
إستفتاء
هل تزداد المشاكل العائلية مع ارتفاع درجات الحرارة بالفعل؟
نعم
نعم
لا
لا
تزداد في حال وجود أسباب مسبقة
تزداد في حال وجود أسباب مسبقة
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
برجك للسنة الجديدة
على السومرية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2024
ترفيه
رمضان 2023
سياسة
رمضان 2022
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
كتّاب السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.