جنايات الكرخ: السجن سبع سنوات لمنتحل صفة قاض

السومرية نيوز – محلي

أصدرت محكمة جنايات الكرخ، حكمًا بالسجن لمدة سبع سنوات بحق مدان عن جريمة انتحال صفة من الوظائف العامة.

وذكر المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "المدان قام بانتحال صفة قاضي في مجلس القضاء الأعلى بقصد الحصول على منافع مالية". وأضاف أن "الحكم صدر بحقه وفقا لأحكام القرار 160 لسنة 1983 الفقرة اولاً /1 و2 منه".

