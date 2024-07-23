السومرية تحصد المرتبة الثامنة بقائمة "أفضل 100 موقع عربي ينصح بمتابعته"

وبحسب احصائيات موقع فيد سبوت، وهو شركة برمجيات هندية توفر احصائيات ومعلومات عن مختلف المواقع الالكترونية، فأن موقع السومرية جاء بالمرتبة الثامنة في قائمة أفضل 100 موقع اخباري عربي ويوصى بمتابعته لعام 2024.وتصدرت صحيفة عرب نيوز السعودية، القائمة، فيما جاءت الجزيرة ثانيًا، والشرق الأوسط ثالثا، والمصري اليوم رابعا، وعكاظ خامسًا، والشرق سادسًا، والخليج سابعًا، والسومرية ثامنًا، واليوم السعودية تاسعًا، وسكاي نيوز عاشرًا.وضمن أول 30 مركزًا متاحا الوصول اليه، لم يأتِ أي موقع عراقي باستثناء السومرية الذي حل ثامنًا عربيًا، فيما تصدرت المواقع والصحف الخليجية السعودية والقطرية العدد الأكبر من قائمة أول 30 مركزًا.