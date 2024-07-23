الهفوات وقصص النجاح والإحصاءات.. تتبع نتائج السادس من الإعلان وحتى الان

السومرية نيوز – خاص

مع اعلان المتحدث باسم وزارة التربية كريم السيد يوم الاحد الماضي ان الاثنين سيتم اعلان نتائج السادس الاعدادي، جددت الوزارة تأكيدها ان اعلان النتائج سيكون عبر منصة نجاح المتطورة من خلال ادخال الطالب رقمه الامتحاني لتظهر نتيجته فورا.

كما نشرت مقطع فيديو يوضح طرق كيفية معرفة نتيجة الطالب من خلال المنصة.

فيما اكد كريم السيد صباح امس الاثنين ان نتائج السادس ستعلن في الساعة السادسة مساء عبر منصة نجاح التي سيفتتحها وزير التربية إبراهيم نامس الجبوري بمؤتمر صحفي.

ومع بدء المؤتمر الصحفي في الساعة السادسة مساء اطلق وزير التربية العمل بالمنصة وإعلان نتائج السادس الاعدادي ليبدأ الطلبة بالدخول الى المنصة الا انهم تفاجئوا بتوقف المنصة بعد دقائق من افتتاحها.

وبدأت ترد الى وكالة السومرية نيوز شكاوى حول توقف المنصة وهل بالإمكان اعلان النتائج عبر الوكالة؟

وقال الطالب محمد قاسم كاظم لـ السومرية نيوز، ان "منصة نجاح لا تفتح لي وللطلاب من زملائي دون معرفة الأسباب"، مبينا "انني لا اعلم حتى الان نتيجة امتحاناتي".

فيما اكد طالب اخر ويدعى ياسر أحمد لـ السومرية نيوز، ان "المنصة لا تظهر لنا رغم اعلان التربية عن اطلاقها"، مشيرا الى ان "طريقة اعلان النتائج في السابق كانت افضل بكثير".

وخاطب احمد "وزارة التربية بمعالجة هذه المشكلة فورا".

لتقوم وزارة التربية بإعلان النتائج عبر طريقتها السابقة من خلال نشر ملفات لكل مديرية تربية.

وقال وزير التربية إبراهيم نامس الجبوري، خلال المؤتمر ان "76 طالباً في الفرع العلمي حققوا معدل 100٪"، مشيرا الى ان "الاول من الفرع الادبي استحصل معدل 98 بالمئة".

وأضاف، ان "المديريات الحاصلة على المركز الاول للفرع الادبي هي: (صلاح الدين- الاول، الكرخ الأولى- الثاني، ممثلية أربيل- الثالث، مديرية تربية كربلاء- الرابع)".

وتابع، ان "المديريات الحاصلة على المركز الاول للفرع العلمي هي: (تربية الكرخ الاولى _ الأول، تربية الرصافة الاولى – الثاني، تربية النجف الاشرف - المركز الثالث)".

وأشاد وزير التربية، خلال المؤتمر، "بدور اولياء الامور لحث ابناؤهم على تقديم الافضل في رحلتهم الدراسية".

وأعلنت مديرية تربية الكرخ الأولى، عن تحقيق أعلى نسب نجاح لأول مرة منذ 2002.

وقال مدير تربية الكرخ الأولى سامر الجنابي لـ السومرية نيوز ان "وزارة التربية أعلنت اليوم نتائج امتحانات السادس الاعدادي، حيث تصدرت تربية الكرخ الأولى المركز الأول في نسب النجاح للفرع العلمي والمركز الثاني للفرع الادبي في بغداد".

وأضاف ان "هذه النسبة هي الأولى التي تحققها المديرية منذ 2002".