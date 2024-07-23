الكلابي يبارك لـ السومرية حصولها على المرتبة الثامنة عربياً

قدم النائب يوسف الكلابي، تهنئة لقناة السومرية بعد حصولها على المرتبة الثامنة عربياً.

وقال الكلابي في تهنئته، "ابارك لقناة السومرية ادارة وكوادر وموقع السومرية حصولهم على المرتبة الثامنة عربيا كافضل وسيلة اعلام وصولا فألف ألف مبارك والى مزيد من النجاحات".

وحلّ موقع السومرية، بالمرتبة الثامنة على مستوى وسائل الاعلام والمواقع الإخبارية العربية، في قائمة أفضل وسائل اعلام عربية يوصى بمتابعتها، وفقًا لتصنيف حديث أعده موقع "فيد سبوت".