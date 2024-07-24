مصدر يكشف تفاصيل حريق وزارة التعليم في بغداد

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "الحريق اندلع في كرفان داخل وزارة التعليم العالي نتيجة تماس كهربائي حسب التحقيقات الأولية".وأضاف المصدر، أن "فرق الدفاع المدني تمكنت من اخماد الحريق دون خسائر بشرية واقتصارها على خسائر مادية في الكرفان".وأفاد مصدر أمني في بغداد، في وقت سابق من اليوم الأربعاء، بأن حريقا اندلع داخل مبنى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وسط العاصمة، مبينا ان الدفاع المدني اخلى الموظفين من أحد طوابق الوزارة.