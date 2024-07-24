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واحدة كل 5 أعوام.. تفاصيل استيراد ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة السيارات في العراق

محليات

2024-07-24 | 03:33
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
واحدة كل 5 أعوام.. تفاصيل استيراد ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة السيارات في العراق
1,717 مشاهدة

السومرية نيوز – محليات

أبدت وزارة العمل والشؤون الاجتماعيَّة، اليوم الأربعاء 24 تموز/ يوليو 2024، أحقيَّة ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصَّة، باستيراد سيارة كلَّ خمسة أعوام من خلال وزارتي التجارة والصناعة حصراً.

وأفاد المتحدث باسم الوزارة نجم العقابي، بأنَّ قانون ذوي الإعاقة سمح للمشمولين باستيراد سيارة كلَّ خمسة أعوام عن طريق الشركة العامَّة للسيارات في وزارة التجارة، أو شركة صناعة السيارات في وزارة الصناعة حصراً.

وأوضح أنَّ الحالات المشمولة هي بتر فوق أو تحت المرفق في أحد الأطراف العلويَّة، أو شلل وانعدام وظيفته على أن يكون الطرف الثاني سليماً، أما الأطراف السفليَّة فيكون فيها بتر في أحدها، بحسب صحيفة الصباح الرسمية.
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