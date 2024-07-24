واحدة كل 5 أعوام.. تفاصيل استيراد ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة السيارات في العراق

وأفاد المتحدث باسم الوزارة نجم العقابي، بأنَّ قانون ذوي الإعاقة سمح للمشمولين باستيراد سيارة كلَّ خمسة أعوام عن طريق الشركة العامَّة للسيارات في وزارة التجارة، أو شركة صناعة السيارات في وزارة الصناعة حصراً.وأوضح أنَّ الحالات المشمولة هي بتر فوق أو تحت المرفق في أحد الأطراف العلويَّة، أو شلل وانعدام وظيفته على أن يكون الطرف الثاني سليماً، أما الأطراف السفليَّة فيكون فيها بتر في أحدها، بحسب صحيفة الصباح الرسمية.