وزير العمل لـ السومرية: سنطلق جزءا من أسماء الوجبة السابعة للرعاية الاجتماعية

وقال الوزير في مؤتمر صحفي عقده مع هيئة الضمان الصحي، وحضرته السومرية نيوز، إن "الوزارة باشرت بالتنسيق مع دائرة الضمان الصحي بشمول جميع مستفيدي الرعاية الاجتماعية بالضمان الصحي"، مشيرا الى انه "مطلع الاسبوع القادم، سيتم نشر الوجبة الثانية من الأسماء لاستلام الدفتر الصحي".وأضاف الأسدي، أن "اكثر من مليون اسرة مشمولة بالبيان السنوي، وندعو جميع الاسر لتحديث بياناتهم تجنبا لقطع رواتب الاعانة"، لافتا الى ان "هناك العشرات من المستشفيات والمراكز الصحية تعاقدت مع الوزارة لاستقبال المشمولين".وتابع الأسدي، أن "عدد المستفيدين لبطاقة الحماية الاجتماعية بلغ أكثر من مليون، وسيتم إصدار بطاقة موحدة بشكل مجاني لهم".وبين وزير العمل، أن "عدد النازحين المشمولين بالحماية الاجتماعية بلغ اكثر من 60 ألف أسرة".وفي رد على سؤال "السومرية نيوز" بشأن الوجبة السابعة من الرعاية الاجتماعية، أكد الوزير أن "الوزارة ستطلق في الايام القادمة وجبة جديدة من أسماء الوجبة السابعة بعد حصول استثناء من قبل رئيس الوزراء رغم عدم وجود تخصيصات مالية، وسنستهدف الاكثر استحقاقا".