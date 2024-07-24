في بغداد.. ضبط مبالغ مالية كبيرة داخل منزل

أفاد مصدر أمني، الخميس، بضبط مبالغ مالية كبيرة داخل منزل شرقي بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إنه "تم ضبط اكثر من مليون دولار امريكي ومبالغ عراقية تقدر باكثر من 15 مليون دينار عراقي داخل دار احد الاشخاص ضمن منطقة البلديات".



وأضاف المصدر أن "الشخص يعمل باعلام احدى الوزارات الامنية"، مشيرا الى أن "العملية تمت بالاشتراك مع مفارز هيئة النزاهة"، من دون ذكر المزيد من التفاصيل.