جمعة ساخنة.. الحرارة عند عتبة الـ50 في 3 محافظات

السومرية نيوز – محليات



توقعت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الخميس، تفاصيل حالة الطقس في البلاد للأيام المقبلة، فيما اشارت الى تسجيل ثلاث محافظات درجات حرارة تصل الى 48 مئوية.

وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "غداً الجمعة، سيكون الطقس مشمساً حاراً، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق"، مبيناً أن "درجات الحرارة العظمى ليوم غد في بغداد وكربلاء المقدسة والنجف الأشرف والأنبار45، وكركوك ونينوى وصلاح الدين وواسط وديالى وبابل 44، والبصرة وميسان وذي قار 48، ودهوك 40، والسليمانية 42، واربيل 43".