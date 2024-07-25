تأكيد حكومي على هجرة أسر كثيرة من أهالي القرى إلى المدن في الديوانية

وذكر مدير الدائرة أسعد ناظم، أن الزيارة التي نفذتها ملاكات دائرته المختصة إلى عدد من المناطق الريفية لاسيما ضمن قضاء الشافعية لمتابعة حالة التغيرات المناخية، كشفت عن جفاف قنوات الري التي تعتمد عليها تلك القرى في استخدامها للسقي وأحيانا للشرب مما فاقم معاناة ساكنيها.وبين أن الجفاف انعكس على إنتاجية الأرض وارتفاع ملوحتها، كما أثر في الأنظمة البيئية للترب الزراعية وتسبب في تملحها أولا ثم جفافها وتفككها، ما جعلها مهيأة للتعرية الريحية، مؤكدا تسبب قلة الموارد المائية وانخفاض هطول الأمطار وارتفاع درجات الحرارة، بهجرة أسر كثيرة من أهالي القرى إلى المدن، نتيجة تعرض مناطقهم إلى التصحر والجفاف.وأشار ناظم إلى أن الهجرة من الأرياف إلى المدينة، تنعكس سلبا بشكل رئيسي على واقع الأمن الغذائي، وتؤدي إلى الزيادة بأعداد السكان، وبالتالي لا تلبي الخدمات المحدودة في المدن احتياجات هذه الأعداد المتزايدة من المواطنين، بحسب صحيفة الصباح الرسمية.