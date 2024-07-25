بالإطارات المحترقة.. احتجاجات تردي الخدمات تقطع شارع ناحية الحرية في النجف

وقال مراسل السومرية نيوز، إن متظاهرون غاضبون أضرموا النار في الإطارات وقطعوا بها الطريق الرئيسي لناحية الحرية شرقي النجف.وأضاف المراسل، أن الاحتجاجات جاءت على خلفية تردي الكهرباء وانقطاع مياه الشرب وسوء الخدمات، مبينا المتظاهرين طالبوا أيضا بمحاسبة المسؤولين الفاسدين في الناحية.