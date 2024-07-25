هيئة الحج تفتح باب التسجيل الإلكتروني لقرعة الحج "مجانا"

وقالت الهيئة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن "الشروط والاحكام التقديم على قرعة الحج، هي ان لا يقل عمر المتقدم عن 18 سنة، ويكون تقديم المواطن اعتماداً على محل سكناه (المحافظة) والمثبت في بطاقة السكن ويمنع التقديم على المحافظات الأخرى، وان لا يكون ممن ذهب الى الحج سابقاً وبأية صفة كانت (اداري، متعهد، مرشد، مجاملة ... الخ)، وكذلك يعتبر من سبق له الفوز بالقرعة في السنوات السابقة وتنازل عن مقعده بحكم السفر السابق".وأضافت الهيئة، "يشترط تحقق الاستطاعة الصحية والبدنية والنفسية للمتقدم علما انه سيتم تشكيل لجان طبية متخصصة يحق لها حذف الفائز في حالة عدم توفر شروط الاستطاعة فيه"، مبينة ان "اعلان اسماء الفائزين بالقرعة المركزية في الموقع الرسمي للهيئة العليا للحج والعمرة (www.hajj.gov.iq) وكذلك بعض القنوات الرسمية والصحف المحلية، وعلى الفائزين مراجعة مكاتب الهيئة في بغداد والمحافظات لغرض استكمال الاجراءات وخلال فترة 20 يوماً من اعلان الاسماء وبخلافه سيتم حذف الاسم ويسقط حقة بالذهاب الى الحج، وسيتم اصدار تعليمات لاحقة حول آلية تسديد أجور الحج" .وتابعت الهيئة، أنه "لا يجوز التسجيل لأكثر من مرة، وسيتم حذف المسجلين بشكل مكرر ويحرم من دخول القرعة مع الغاء المقعد في حالة الفوز، ولا يحق للفائز بالقرعة التنازل عن مقعده لشخص آخر ولاي سبب كان، ومنح نقطة اضافية للمواطنين الذين سبق لهم التقديم ولم يحالفهم الحظ بالفوز سابقا، بتكرارهم في المنافسة ولمرة واحدة لهذه القرعة فقط".ولفتت الهيئة الى ان "التقديم بالطريقة التي تناسب الحاج (مفرد، ثنائي) مع مراعاة الشروط أعلاه"، مشيرة الى "اعتماد حصص المحافظات على ضوء الاحصاء السكاني التقديري المعتمد من قبل وزارة التخطيط/دائرة الاحصاء وسيتم اعلان الحصص لكل محافظة في الموقع الالكتروني الرسمي للهيئة".وأكدت الهيئة على أنه "ستسحب القرعة للأعوام 2025م – 2026م- 2027م، بنسب تعتمد على الفئات العمرية للمتقدمين وكما يلي: أ‌- من عمر (18) سنة لغاية عمر (29) سنة بنسبة (10%) من الحصة المقررة. ب‌- من عمر (30) سنة لغاية عمر (49) سنة بنسبة (30%) من الحصة المقررة. ت‌- من عمر (50) سنة فما فوق بنسبة (60%) من الحصة المقررة".وبينت الهيئة، أنه "يتم التسجيل من خلال الدخول الى موقع الهيئة العليا للحج والعمرة الالكتروني او من خلال الدخول على منصة اور الالكترونية للخدمات الحكومية واتباع خطوات التسجيل المبينة بشكل مفصل في المواقع".وأشارت الى ان "المواطن يتحمل صحة كافة المعلومات المدخلة في الاستمارة الالكترونية وبخلافة يحذف الاسم حتى في حالة الفوز"، مؤكدة على "أهمية اطلاع المتقدم على النقاط اعلاه وتتم الموافقة عليها الكترونيا من قبله وبخلافة لا يحق له مطالبة الهيئة بأي استحقاقات مالية او ادارية او قانونية، كما ويحق للهيئة حذف الاسم من القرعة بعد الفوز ان ثبت لها ان التقديم تم خلاف شروطها المعلنة".