بقيمة 15 مليون دولار.. توقيع اتفاقية تخص التغييرات المناخية في العراق

وقال مراسل السومرية نيوز الذي حضر حفل التوقيع، إن مدير برنامج الاغذية العالمي للأمم المتحدة علي رضا قريشي وقع، اليوم، مع مديرة بعثة الوكالة الامريكية للتنمية الدولية في العراق اليو اس ايد USAID إيرين مون ماركيز اتفاقية تخص التغيرات المناخية في المناطق الزراعية ودعم الفلاحين ومساعدة الفلاحين في تحسين فرص العيش".وأضاف المراسل، أن "قيمة الاتفاقية بلغت 15 مليون دولار".