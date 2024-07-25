لجنة برلمانية تُشكِل على أنظمة المطارات: متأخرون جداً وغير مواكبين للعالم

وقال عضو اللجنة، هيثم الفهد، لـ السومرية نيوز، إن "الأسبوع الماضي شهد توقف المطارات الأوروبية والعربية والشرق اوسطية بسبب هجوم سيبراني ضرب بعض الأنظمة الالكترونية".وبين، أن "عدم تأثر مطارات العراق ليس بالشيء المفرح بل ذلك لأننا متأخرون ومتخلفون وغير مواكبين لأنظمة الحداثة في الانترنت والربط الشبكي، وبالتالي عدم تضرر أجهزتنا مع هذا الخلل العالمي يعني أن "المودمات" المستخدمة قديمة".وأضاف الفهد، أن "أسباب الحظر الأوروبي على المطارات العراقية كان من بينها تخلف الأنظمة المستخدمة"، داعياً المختصون في إدارة المطارات وسلطة الطيران المدني إلى "إيجاد استشاريين جيدين مختصين في الامن السيبراني لتطوير انظمتنا وحمايتها حتى نكون في مأمن".وأوضح عضو لجنة النقل والاتصالات النيابية، أن "الأنظمة العالمية تعمل بالجيل 5G بينما نحن نعمل بجيل الـ4G".