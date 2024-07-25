لفك الاختناقات المرورية.. فتح طريق خدمي في جانب الكرخ ببغداد

وذكرت القيادة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "تنفيذاً لتوجيهات رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة، وضمن الخطط المرسومة من قبل قيادة عمليات بغداد بالتزامن مع حزمة المشاريع الاستراتيجية في البرنامج الحكومي، للتخفيف عن كاهل المواطنين وفك الاختناقات المرورية، باشر الجهد الهندسي في الفرقة الثانية شرطة اتحادية بالاشتراك مع مفارز من (بلدية الكاظمية، هيئة الحشد الشعبي) برفع عدد من الكتل الكونكريتية من جهة الجسر الدوار وتفتح طريق خدمي محاذي لطريق سريع التاجي بجانب الكرخ".وأشارت الى ان " فرق دوائر/البلدية باشرت بأعمال التنظيف ورفع النفايات من الطريق الذي تم فتحه امام حركة سير العجلات".