تسجيل هزة أرضية شرق العراق

وقالت الوزارة في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "الهزة الأرضية سجلت في تمام الساعة 12:35:20 بالتوقيت المحلي وقد بلغت قوتها (4،6) درجة وتبعد (47) كم شرق قضاء خانقين من محافظة ديالى وتحديدا عند الحدود العراقية - الإيرانية".وأضافت انه "لم يثبت الشعور بها من قبل المواطنين ولم تردنا اي خسائر مادية او بشرية تذكر، وسنوافيكم في حال حدوث اية مستجدات اخرى ".ودعت هيأة الانواء الجوية، المواطنين الى "أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن الإشاعات والأخبار الكاذبة والإلتزام بالوصايا الزلزالية والصادرة من الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي".