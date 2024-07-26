السومرية نيوز – محلي

كشفت وزارة الإعمار، عن تفاصيل جديدة حول قروض الإسكان.

وقال المتحدث باسم الوزارة نبيل الصفار، في تصريح للوكالة الرسمية، اطلعت عليه السومرية نيوز، إنه تم قبول نحو 17 الف معاملات حتى الآن بشأن قروض الإسكان"، مبينا انه "تم منح القروض إلى نحو 14 ألف مقترض".

وأضاف أن "حجم مبالغ القروض المصروفة بلغ بحدود 750 مليار دينار"، مشيراً إلى أن "الأولوية الآن هي إكمال جميع الذين تقدموا خلال شهر آذار الماضي والذين تم قبول معاملاتهم جميعاً".

وأكد "لا يوجد تقديم حالياً، وحالما تتوفر السيولة النقدية المطلوبة يتم الإعلان عن قبول عدد آخر من المعاملات إذا كانت المبالغ تغطي ذلك، لأن الصندوق يعمل بتمويل ذاتي".