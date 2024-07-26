تفاصيل جديدة عن حريق كربلاء.. انقاذ 60 نزيلا اجنبيا (صور)

ءبلاكروقالت المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "نجحت فرق الدفاع المدني بإنقاذ ستين نزيلا من جنسيات مختلفة بالتزامن مع السيطرة وإخماد حادث حريق اندلع داخل فندق "الاتحاد" المكون من أربعة طوابق مشيد أجزاء منه بألواح السندويج بنك وتغليف الايكوبوند سريع الاشتعال والمخالف لتعليمات السلامة الصادرة عن مديرية الدفاع المدني وسط محافظة كربلاء المقدسة".وأضافت: "حيث استنفرت فرق الدفاع المدني وهرعت إلى موقع الحادث وطوقت النيران وعزلت الفندق المحترق عن الفنادق الملاصقة ونجحت بتنفيذ الاقتحام المباشر والدخول وسط طوابق بناية الفندق وإخلائها من النزلاء والعاملين وإخماد النيران دون تسجيل إصابات بشرية مع تحجيم الأضرار المادية".ويذكر أن سبب الحادث كان نتيجة اشتعال مولدة كهربائية موضوعه فوق سطح الفندق مع احتراق كميات كبيرة من خزين وقود التشغيل والذي أدى إلى انسكاب الوقود على بناية الفندق من الأعلى إلى الأسفل ونشر الحريق بغضون ثوان، وتعد مديرية الدفاع المدني هذا الفندق من البنايات المخالفة لتعليمات السلامة وتمت إحالتها إلى الجهات القضائية حسب قانون الدفاع المدني المرقم 44 لسنة 2013.