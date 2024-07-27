اندلاع حريق ضخم في عدد من المحال التجارية وسط البصرة (فيديو)

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "حريقا كبيرا اندلع في عدد مال بيع العدد الانشائية في شارع الداكير بمنطقة العشار وسط البصرة".وأضاف المصدر، أن "فرق الدفاع المدني وصلت الى مكان الحادث وباشرت بإخماد الحريق"، مشيرا الى انه "حتى الان لم يعرف اذا ما كان هناك ضحايا وخسائر بشرية جراء الحريق".الى ذلك، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوضح حجم الحريق وانتشار النيران في واجهة المحال المصنوعة من مواد سريعة الاشتعال، في حين يظهر في نهاية الفيديو وصول مركبات الإطفاء ومباشرتها بإخماد الحريق واحتوائه قبل ان ينتقل الى محال أخرى.الفيديو أدناه: