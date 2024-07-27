وظائف جديدة في بغداد

السومرية نيوز – محلي

أعلنت وزارة التخطيط، اليوم السبت، عن اطلاق رابط "لوظائف جديدة" في بغداد.

وقالت الوزارة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "هيأة الاحصاء ونظم المعلومات الجغرافية في وزارة التخطيط اطلقت، اليوم السبت، استمارة التقديم للعمل بصفة باحث في التعداد العام للسكان والمساكن لمحافظة محافظة بغداد، المقرر اجراؤه في 20-11-2024".

وأضافت ان "الاستمارة متاحة على بوابة (اور) الالكترونية للخدمات الحكومية"، لافتة الى ان "التقديم يستمر للمدة من (27-28) تموز 2024".