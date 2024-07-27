ضمانات وهمية ترفع الأسعار.. شركات سيارات تخدع المواطنين

السومرية نيوز – خاص

لجأت عدد من شركات السيارات الى ايهام زبائنها بخدمات الضمان لرفع قيمة سياراتها بفرق سعر ليس بالقليل عن الذي تباع به بمعارض البيع المباشر.

فيما يشير كثيرون الى أن ذلك الضمان وهمي وتتملص منه الشركات بحيل مختلفة.

وفي دائرة الاحتيال على المواطنين تشرع بعض شركات السيارات لايهام زبائنها بما يسمى بالضمان, وهذا يؤدي بطبيعة الحال الى رفع سعر السيارة مقارنة بنظيرتها غير المشمولة بذلك الضمان.. لكن كثيرين يعتبرون الامر مجرد عملية لاستدراج المواطنين لشراء سياراتهم وبعدها تكون المفاجأة.

ويعتبر اغلب اصحاب المعارض أن ما تقوم به هذه الشركات يؤدي الى التلاعب باسعار السيارات.

حيث يُلجأ الى رفع قيمة السيارة بفرق ليس بالقليل عن سعرها في معارض البيع المباشر, بهدف تحقيق مكاسب مالية تحت شعارات الجودة والضمان الوهمي.

وتلجأ عدد من شركات السيارات الى اساليب تقديم ضمانات للصيانة وغيرها لزيادة سعر السيارات بهدف تحقيق نسبة مبيعات عالية لبضائعها وباسعار مرتفعة، ومن ثم تتملص الشركة من هذه التعهدات بحيل مختلفة وفقاً لما يشير له مواطنون.