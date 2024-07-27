متى يبدأ تنفيذ خطة الزيارة الأربعينية؟

السومرية نيوز – أمني

أعلن وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، عن تحديد موعد بدء تنفيذ خطة الزيارة الأربعينية.

وقال الشمري في مؤتمر صحفي عقده اليوم بحضور السومرية نيوز، إن "اللجنة الأمنية العليا واللجنة الخدمية الخاصة بتأمين وخدمات زيارة الاربعينية أجرت زيارة الى محافظة بابل، وكان هناك عرض للخطط لمحافظات الفرات الاوسط وهي: بابل، والنجف، والديوانية".

وأضاف انه "تم عرض الخطط هذه هو بداية لانطلاق العمل الأمني والخدمي لتأمين هذه الزيارة من قبل كل الأجهزة الامنية والاستخبارية ووزارات الدولة الخدمية"، مؤكدا أن "هذه الزيارة ستشهد تنظيما عالياً من القواطع الامنية التي تم تحديدها وكذلك جرى إسناد تلك القطاعات والقيادات في المحافظات الثلاث بقطاعات أخرى".

وأشار الشمري إلى أن "الخطة الأمنية ستنطلق في يوم الأول من شهر صفر، من خلال تأمين الزائرين المتوجهين الى كربلاء من خلال محافظة بابل".