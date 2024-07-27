البصرة.. 3 ضحايا بحادث سير "مأساوي" في البصرة

وقال المصدر، لـ السومرية نيوز، إن "حادثاً مرورياً وقع على طريق الشلامجة في محافظة البصرة ما أسفر عن مصرع شخص واصابة 2 آخرين، حالتهم حرجة".وأشار إلى "نقل الجثة إلى الطب العدلي، بينما جرى نقل المصابين إلى إحدى المستشفيات لتلقي العلاج اللازم".