البصرة.. تظاهرات تطالب بتوفير الخدمات

أفاد مراسل السومرية نيوز، اليوم السبت، بتظاهر العشرات من أهالي منطقة البراضعية وسط محافظة البصرة للمطالبة بتوفير الخدمات.

وقال مراسلنا، إن العشرات من أهالي منطقة البراضعية وسط البصرة تظاهروا للمطالبة بتوفير الخدمات وتحسين الواقع المعيشي للمواطن البصري.



وحمل المتظاهرون، بحسب مراسلنا، الحكومة المحلية مسؤولية التقصير في عدم متابعة إكمال المشروع الخاص بالمجاري، بعد تلكؤ عمل إحدى الشركات الإيرانية، معربين عن استغرابهم من تقصير بعض المسؤولين الذين يسكنون في منطقة البراضعية التي تعاني من مشاكل خدمية كبيرة.