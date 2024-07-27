برلمانية: سامراء قبلة الزائرين والسائحين.. لا يبنيها سوى أهلها

وكتبت العباسي منشوراً على منصة أكس، جاء في مضمونه: "لا يبني سامراء سوى اهلها، ولا يشكك بذلك الا من لايريد الخير والاعمار لقبلة الزائرين والسائحين .. سنبني سر من رأى رغم كيد الكائدين و غيض الحاسدين".