تنويه و3 شروط من الصحة للأطباء المستقيلين الراغبين بالعودة

وذكرت الوزارة في بيان ورد للسومرية نيوز، انها تعلن للأطباء المستقيلين والراغبين بالعودة الى الوظيفة ضمن ملاك الوزارة، ان التعيين يكون حسب الشواغر التي سوف تعلنها الوزارة"، مشيرة الى انها "غير ملزمة بالتعيين في محل العمل السابق".وأكدت انه يشترط "عدم تقديم الطبيب اجازة بدون راتب او إجازة الـ 5 سنوات بعد المباشرة".وأشارت الى ان "تقديم الطلب يكون من اصحاب الشأن شخصيا الى قسم شؤون المواطنين ولا تقبل الطلبات المقدمة عن طريق الغير"، منوهة إلى ان "باب التعيين يغلق يوم 8 اب 2024".