قائمة بدرجات الحرارة في جميع المحافظات اليوم وغدًا

وبحسب تقرير هيئة الانواء الذي ورد للسومرية نيوز، فأنه سيتم تسجيل اعلى درجة حرارة اليوم الاحد في ميسان وتكون 48 درجة مئوية، فيما تكون اقل درجة في دهوك وتبلغ 39 مئوية، وفي بغداد ستبلغ 44 مئوية.وحتى الخميس المقبل، تبقى درجات الحرارة عموما مقاربة لما سيتم تسجيله اليوم الاحد، فيما يكون الطقس صحوا عموما.اما غدا الاثنين فتتغير خارطة الحرارة نسبيا، حيث ستكون اعلى درجة في البصرة وذي قار وستبلغ 47 مئوية، فيما تبلغ 45 مئوية في بغداد.