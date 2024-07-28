جنايات واسط: السجن المؤبد بحق تاجر مخدرات

وذكر المركز الاعلامي لمجلس القضاء الأعلى أن "المدان ضبط بحوزته كيلو غرام من المواد المخدرة".وأضاف أن "الحكم صدر استناداً لأحكام المادة ٢٧/ اولاً من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم ٥٠ لسنة ٢٠١٧ وبدلالة مواد الاشتراك ٤٧ و ٤٨ و ٤٩ من قانون العقوبات".