لأسباب سكنية.. المئات من منتسبي الدفاع يتظاهرون في البصرة (فيديو)

وقال مراسل السومرية نيوز، إن المئات من منتسبي وزارة الدفاع من أهالي البصرة نظموا، اليوم، وقفة احتجاجية أمام مجلس محافظة البصرة، للمطالبة بتسريع اجراءات فرز وتوزيع قطع الأراضي ضمن مقاطعة الشهيد وسام في قيادة عمليات البصرة المتوقفة منذ اكثر من سنة ونصف.وأضف المراسل، أن المتظاهرين أكدوا ان الأرض مملوكة لوزارة الدفاع، وسبب التأخير يعود للروتين الموجود في دوائر البصرة.