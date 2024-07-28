عودة 463 نازحاً من مخيم شاريا في دهوك إلى سنجار

وبحسب بيان لوزارة الهجرة، وجهت الوزيرة بـ"شمول الأسر العائدة بصكوك منحة العودة والمساعدات الإغاثية والسلع المعمرة، حسب توجيهات رئيس مجلس الوزراء لإنهاء ملف النزوح وغلق المخيمات".وأوضحت جابرو، أن "عملية نقل الأسر مع أثاثهم تمت بالتعاون مع منظمة الهجرة الدولية (IOM) والتنسيق مع القوات الأمنية والإدارات المحلية في محافظتي دهوك ونينوى".