لأول مرة.. مصنع عراقي يمنح امتياز صناعة أدوية سرطان لشركة أوروبية

وقالت الوزارة في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "ضمن اولويات البرنامج الحكومي في دعم مشروع توطين الصناعة الدوائية، وفي سابقة نوعية لأول مرة في العراق، منحت شركة المصنع العراقي للمواد الصيدلانية IPI امتيازا لشركة فارماكير الاوربية لتصنيع علاج لحالات سرطانية ومنها سرطان الثدي بعلاج (بالبوسيكليب)".وبينت ان "الشركة مسجلة في وزارة الصحة، وهذا يؤكد فعالية العلاجات المصنعة داخل البلاد".وثمنت الوزارة "جهود العاملين واصحاب المصانع الدوائية في القطاعين الخاص والحكومي"، مؤكدةً "دعمها للصناعة الدوائية وبحسب الضوابط الموضوعة من قبل الوزارة".