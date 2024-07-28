بشرى سارة لهذه الفئة من الموظفين

السومرية نيوز – محلي

اعلنت حكومة اقليم كردستان، عزمها توزيع قطع الاراضي على الموظفين ضمن المادة 140.

وقالت دائرة الإعلام والمعلومات بحكومة الاقليم في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "تنفيذا لقرار رئيس حكومة الاقليم سيتم البدء بتوزيع قطع الاراضي على الموظفين ضمن المادة 140 من الدستور في المناطق الكردستانية خارج ادارة الإقليم".

يذكر ان حكومة الإقليم أعلنت في وقت سابق توزيع الأراضي على جميع الموظفين حيث بدأت بعملية مسح الاراضي.