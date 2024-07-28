بالأرقام.. إحصائية تخص المرافق السياحية والشركات المغلقة خلال 2024

وقال الناطق باسم وزارة الداخلية وخلية الاعلام الامني العميد مقداد ميري في بيان، إن "الأمن السياحي في وزارة الداخلية وخلال النصف الأول من العام الجاري أغلق (997) مرفقاً سياحياً مخالفاً و(159) شركة مخالفة أيضاً".

وأضاف ميري أن "الأمن السياحي القى القبض على (3749) متهماً بقضايا إرهابية وجنائية خلال النصف الأول من العام 2024".