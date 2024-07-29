نظرة على حركة المرور في بغداد الان

وجاءت خارطة الازدحامات كالاتي:السومرية نيوز-محلياتجسر الطابقين ازدحامشارع سدة العرصاتسريع وجسر الدورةكرادة خارج بين ساحة التحريات وتقاطع طريق معسكر الرشيد وتقاطع المسبحكرادة داخل من شارع العطار باتجاه الجسر المعلقشارع الصناعة والازقة المؤدية لهشارع سلمان فائق بين ساحة الواثق وشارع النضالشارع النضال مرور بطيء من تقاطع الاندلس لغاية نفق الباب الشرقيمن وزارة التعليم الى محطة الكيلاني ومن الكنيسة الاشورية الى محطة البتاوينمن مجسر قرطبة الى نفق الباب الشرقيمن ساحة الطيران لغاية النهضة ومن الطيران لغاية ساحة الخلانينفق التحرير وساحة الخلاني وشارع الجمهورية من الوثبة للخلانيشارع الرشيد بين كراج السنك وساحة الميدان ازدحامالصالحية والعلاوي مزدحمة بالكاملمجسر وجسر باب المعظم وشارع وزارة الصجة وجميع شوارع باب المعظم ومدينة الطبمن جسر 14 رمضان لغاية مقبرة براثاسريع وجسر القادسيةتقاطع جامعة بغداد وتقاطع المسبح