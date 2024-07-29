التربية تصدر توضيحا بشأن امتحانات المتفوقين (وثيقة)

السومرية نيوز – محليات



أصدرت وزارة التربية، اليوم الاثنين، توضيحاً بشأن امتحانات المتفوقين، فيما أكدت إلغاء موافقات الطلبة المستثنين من شرط اداء الاختبار فقط.

أدناه نص الوثيقة:

