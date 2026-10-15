مباحثات عراقية – تشيكية لتوظيف التقنيات الحديثة وإنشاء سدود حصاد المياه

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
كأس العالم 2026
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
كأس العالم 2026
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
نشرة أخبار السومرية
من
12:45 PM
الى
01:30 PM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
استحداث ثلاث وزارات جديدة.. اليكم اسماء المرشحين المتفق على تمريرها اليوم
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2026 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2026
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
رمضان 2025
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
كأس العالم 2026
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2026 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-578862-639276645812467422.jpg
مباحثات عراقية – تشيكية لتوظيف التقنيات الحديثة وإنشاء سدود حصاد المياه
محليات
2026-10-15 | 08:35
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
60 شوهد
بحث وزير الموارد المائية
مثنى التميمي
، اليوم الخميس، مع وفد جمهورية التشيك، توظيف
التقنيات الحديثة
وإنشاء سدود حصاد المياه لمواجهة الشح المائي.
وذكر بيان للوزارة، ورد لـ
السومرية نيوز
، أن "وزير الموارد المائية
مثنى التميمي
أجرى اليوم مباحثات رسمية مع وفد جمهورية التشيك برئاسة وكيل
وزارة البيئة
التشيكي
إيفو
مارتسين وبحضور السفير التشيكي لدى
بغداد
بيتر كافان والوفد المرافق، له لبحث آفاق التعاون الثنائي وتبادل الخبرات في قطاع إدارة المياه وتطوير البنى التحتية الإروائية".
وأضاف، أن " اللقاء ركز على مناقشة آليات تعزيز التعاون المشترك بما ينسجم مع أولويات
الحكومة العراقية
في تحديث قطاع الموارد المائية ولا سيما عبر توظيف
التقنيات الحديثة
في تنفيذ المشاريع الاستراتيجية وإنشاء سدود حصاد المياه وتطوير الخطط الكفيلة بمواجهة تحديات شح المياه والتغيرات المناخية".
وأكد
التميمي
خلال اللقاء " استعداد الوزارة لفتح آفاق أوسع للتعاون أمام الشركات والخبرات التشيكية والاستفادة من إمكاناتها الفنية والتكنولوجية المتقدمة بما يسهم في الارتقاء بمستوى الأداء والتكامل مع خبرات الملاكات الهندسية والفنية العراقية لمواكبة أحدث التطورات العالمية في قطاع المياه".
من جانبه أبدى وكيل وزارة البيئة التشيكي استعداده الكامل لدعم قطاع المياه في
العراق
مشيرا إلى أن "بلاده تمتلك منظومات وتقنيات حديثة وخبرات نوعية يمكن توظيفها لدعم المشاريع المائية العراقية وتقديم حلول مستدامة تسهم في التخفيف من آثار التغيرات المناخية".
حمّل تطبيق السومرية
للحصول على آخر الأخبار والتغطيات الخاصة
مقالات ذات صلة
وزير الموارد المائية يبحث مع السفير البريطاني تطوير قطاع المياه واعتماد التقنيات الحديثة
05:56 | 2026-08-06
إحصائية صادمة بعدد الأطفال الذين تعرضوا للاستغلال الجنسي عبر التقنيات الحديثة
10:57 | 2026-09-03
الداخلية: إجراءات مراقبة الشريط الحدودي تعتمد على التقنيات الحديثة
05:55 | 2026-08-07
باكستان تواجه أزمة في المياه.. حديث عن السبب
13:57 | 2026-08-27
الموارد
العراق
تشيك
السدود
الحكومة العراقية
التقنيات الحديثة
السومرية نيوز
مثنى التميمي
وزارة البيئة
سومرية نيوز
السومرية
التميمي
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
الدولار يواصل ارتفاعه في السوق العراقية ويسجل مستويات قياسية غير مسبوقة
اقتصاد
39.8%
03:59 | 2026-10-14
الدولار يواصل ارتفاعه في السوق العراقية ويسجل مستويات قياسية غير مسبوقة
03:59 | 2026-10-14
زيادة رواتب فئة من المتقاعدين
محليات
24.91%
02:40 | 2026-10-14
زيادة رواتب فئة من المتقاعدين
02:40 | 2026-10-14
زخات مطر لا تتوقف في هذه المناطق لثلاثة ايام.. الحرارة تعاود الانخفاض
محليات
19.8%
03:25 | 2026-10-14
زخات مطر لا تتوقف في هذه المناطق لثلاثة ايام.. الحرارة تعاود الانخفاض
03:25 | 2026-10-14
استحداث ثلاث وزارات جديدة.. اليكم اسماء المرشحين المتفق على تمريرها اليوم
سياسة
15.49%
02:45 | 2026-10-15
استحداث ثلاث وزارات جديدة.. اليكم اسماء المرشحين المتفق على تمريرها اليوم
02:45 | 2026-10-15
المزيد
أحدث الحلقات
ناس وناس
باب طوريج في كربلاء - الحلقة ١٤٥ | الموسم 9
05:00 | 2026-10-15
ناس وناس
باب طوريج في كربلاء - الحلقة ١٤٥ | الموسم 9
05:00 | 2026-10-15
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 14-10-2026 | 2026
13:00 | 2026-10-14
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 14-10-2026 | 2026
13:00 | 2026-10-14
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٤ تشرين الأول ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-10-14
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٤ تشرين الأول ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-10-14
Live Talk
دور الأسرة في اكتشاف مواهب الأبناء - الحلقة ١٣٤ | الموسم 2
11:00 | 2026-10-14
Live Talk
دور الأسرة في اكتشاف مواهب الأبناء - الحلقة ١٣٤ | الموسم 2
11:00 | 2026-10-14
عشرين
كابينة الزيدي .. استحداث واستبدال بلا حذف - الحلقة ٧٤ | الموسم 5
15:30 | 2026-10-13
عشرين
كابينة الزيدي .. استحداث واستبدال بلا حذف - الحلقة ٧٤ | الموسم 5
15:30 | 2026-10-13
صباحكم أحلى مع سلمى
من يستحق أن يكون صديق؟ 12-10-2026 | 2026
02:30 | 2026-10-12
صباحكم أحلى مع سلمى
من يستحق أن يكون صديق؟ 12-10-2026 | 2026
02:30 | 2026-10-12
طل الصباح
أبراج - شنو السبب؟ 12-10-2026 | 2026
00:30 | 2026-10-12
طل الصباح
أبراج - شنو السبب؟ 12-10-2026 | 2026
00:30 | 2026-10-12
استديو Noon
سجى نون 11-10-2026 | 2026
07:00 | 2026-10-11
استديو Noon
سجى نون 11-10-2026 | 2026
07:00 | 2026-10-11
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١٠ الى ١٦ تشرين الأول ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-10-08
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١٠ الى ١٦ تشرين الأول ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-10-08
علناً
يوم السيادة وانتهاء مهمة التحالف الدولي وحصر السـ لاح بيد الدولة - علناً م٥ - الحلقة ١٦ | الموسم ٥
15:30 | 2026-10-01
علناً
يوم السيادة وانتهاء مهمة التحالف الدولي وحصر السـ لاح بيد الدولة - علناً م٥ - الحلقة ١٦ | الموسم ٥
15:30 | 2026-10-01
الأكثر مشاهدة
ناس وناس
باب طوريج في كربلاء - الحلقة ١٤٥ | الموسم 9
05:00 | 2026-10-15
ناس وناس
باب طوريج في كربلاء - الحلقة ١٤٥ | الموسم 9
05:00 | 2026-10-15
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 14-10-2026 | 2026
13:00 | 2026-10-14
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 14-10-2026 | 2026
13:00 | 2026-10-14
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٤ تشرين الأول ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-10-14
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٤ تشرين الأول ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-10-14
Live Talk
دور الأسرة في اكتشاف مواهب الأبناء - الحلقة ١٣٤ | الموسم 2
11:00 | 2026-10-14
Live Talk
دور الأسرة في اكتشاف مواهب الأبناء - الحلقة ١٣٤ | الموسم 2
11:00 | 2026-10-14
عشرين
كابينة الزيدي .. استحداث واستبدال بلا حذف - الحلقة ٧٤ | الموسم 5
15:30 | 2026-10-13
عشرين
كابينة الزيدي .. استحداث واستبدال بلا حذف - الحلقة ٧٤ | الموسم 5
15:30 | 2026-10-13
صباحكم أحلى مع سلمى
من يستحق أن يكون صديق؟ 12-10-2026 | 2026
02:30 | 2026-10-12
صباحكم أحلى مع سلمى
من يستحق أن يكون صديق؟ 12-10-2026 | 2026
02:30 | 2026-10-12
طل الصباح
أبراج - شنو السبب؟ 12-10-2026 | 2026
00:30 | 2026-10-12
طل الصباح
أبراج - شنو السبب؟ 12-10-2026 | 2026
00:30 | 2026-10-12
استديو Noon
سجى نون 11-10-2026 | 2026
07:00 | 2026-10-11
استديو Noon
سجى نون 11-10-2026 | 2026
07:00 | 2026-10-11
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١٠ الى ١٦ تشرين الأول ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-10-08
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١٠ الى ١٦ تشرين الأول ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-10-08
علناً
يوم السيادة وانتهاء مهمة التحالف الدولي وحصر السـ لاح بيد الدولة - علناً م٥ - الحلقة ١٦ | الموسم ٥
15:30 | 2026-10-01
علناً
يوم السيادة وانتهاء مهمة التحالف الدولي وحصر السـ لاح بيد الدولة - علناً م٥ - الحلقة ١٦ | الموسم ٥
15:30 | 2026-10-01
اخترنا لك
الإطاحة بشبكتين للاتجار بالبشر وإحباط عمليتي بيع طفلين في ذي قار وبغداد
09:39 | 2026-10-15
العثور على مواد متفجرة واسلحة وعبوات واعتدة داخل احدى الحسينيات بالرصافة
09:09 | 2026-10-15
رئيس الجمهورية لوزيرة البيئة: أهمية تطوير الخطط والبرامج الكفيلة بحماية البيئة
08:30 | 2026-10-15
السومرية نيوز تنشر روابط نتائج القبول المركزي في الجامعات الحكومية
08:03 | 2026-10-15
وزير الاتصالات: إطلاق أول محطة أرضية عراقية للأقمار الاصطناعية في بغداد الأحد المقبل
07:13 | 2026-10-15
السجن 5 سنوات و3 أشهر بحق لاهور شيخ جنكي في قضية "لاله زار"
05:23 | 2026-10-15
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2026
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.