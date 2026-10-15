مباحثات عراقية – تشيكية لتوظيف التقنيات الحديثة وإنشاء سدود حصاد المياه

وذكر بيان للوزارة، ورد لـ ، أن "وزير الموارد المائية أجرى اليوم مباحثات رسمية مع وفد جمهورية التشيك برئاسة وكيل التشيكي مارتسين وبحضور السفير التشيكي لدى بيتر كافان والوفد المرافق، له لبحث آفاق التعاون الثنائي وتبادل الخبرات في قطاع إدارة المياه وتطوير البنى التحتية الإروائية".وأضاف، أن " اللقاء ركز على مناقشة آليات تعزيز التعاون المشترك بما ينسجم مع أولويات في تحديث قطاع الموارد المائية ولا سيما عبر توظيف في تنفيذ المشاريع الاستراتيجية وإنشاء سدود حصاد المياه وتطوير الخطط الكفيلة بمواجهة تحديات شح المياه والتغيرات المناخية".وأكد خلال اللقاء " استعداد الوزارة لفتح آفاق أوسع للتعاون أمام الشركات والخبرات التشيكية والاستفادة من إمكاناتها الفنية والتكنولوجية المتقدمة بما يسهم في الارتقاء بمستوى الأداء والتكامل مع خبرات الملاكات الهندسية والفنية العراقية لمواكبة أحدث التطورات العالمية في قطاع المياه".من جانبه أبدى وكيل وزارة البيئة التشيكي استعداده الكامل لدعم قطاع المياه في مشيرا إلى أن "بلاده تمتلك منظومات وتقنيات حديثة وخبرات نوعية يمكن توظيفها لدعم المشاريع المائية العراقية وتقديم حلول مستدامة تسهم في التخفيف من آثار التغيرات المناخية".