رئيس الجمهورية لوزيرة البيئة: أهمية تطوير الخطط والبرامج الكفيلة بحماية البيئة

وذكرت الدائرة الإعلامية لرئاسة الجمهورية في بيان ورد لـ ، أن "رئيس الجمهورية ، استقبل في قصر السلام ببغداد وزيرة البيئة سروه وجرى، خلال اللقاء، بحث واقع القطاع البيئي في البلاد وأبرز التحديات التي تواجهه، فضلاً عن الجهود المبذولة للحد من التلوث ومعالجة آثاره".وأكد رئيس الجمهورية "أهمية تطوير الخطط والبرامج الكفيلة بحماية البيئة والحفاظ على الموارد الطبيعية".وأوضح "ضرورة تنسيق الجهود بين الجهات المعنية لمعالجة المشكلات البيئية والارتقاء بمستوى الاستجابة للتحديات المرتبطة بالتغيرات المناخية والتلوث، بما يسهم في تحسين البيئة والحفاظ على صحة المواطنين وسلامتهم".