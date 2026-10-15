وزير الاتصالات: إطلاق أول محطة أرضية عراقية للأقمار الاصطناعية في بغداد الأحد المقبل

وقال وزير الاتصالات في بيان ورد لـ ، انه "سيكون يوم الأحد المقبل موعداً لإطلاق أول محطة أرضية عراقية للأقمار الاصطناعية (Teleport) في العاصمة ، والمخصصة للتعامل مع الأقمار الاصطناعية في المدار الجغرافي الثابت (GEO)"، مبيناً انه "يأتي هذا المشروع ترسيخاً لرؤيتنا في تحقيق السيادة الرقمية العراقية"،ودعا الوزير كافة المؤسسات الأمنية والخدمية، والوزارات الحكومية، وشركات القطاع الخاص إلى "اعتماد هذه البوابة (Gateway) كمحطة رئيسية لحركة الاستقبال والإرسال بدلاً من الاعتماد على البنية التحتية الدولية الخارجة عن نطاق السيادة الوطنية، تمهيداً للانتقال إلى المرحلة القادمة من مشروع السيادة الفضائية الوطنية والتي سيعلن عن تفاصيلها في وقت لاحق".