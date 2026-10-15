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السومرية نيوز تنشر روابط نتائج القبول المركزي في الجامعات الحكومية

محليات

2026-10-15 | 08:03
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
السومرية نيوز تنشر روابط نتائج القبول المركزي في الجامعات الحكومية
1,118 شوهد

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الخميس، قبول 231 ألفا و878 طالبا في الجامعات الحكومية العراقية للعام الدراسي 2027/2026.

وقال وكيل الوزارة لشؤون البحث العلمي حيدر عبد ضهد، في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن "الحدود الدنيا لمعدلات القبول في المجموعة الطبية بلغت (99.67) للطب العام و98.74 لطب الأسنان، و98.39 للصيدلة".

وأضاف وكيل الوزارة أن "طلبة مدارس المتميزين استوفوا كامل النسبة المقررة لهم، والبالغة 15% من خطة القبول في المجموعة الطبية إذ بلغت الحدود الدنيا لمعدلات قبولهم 98.53في الطب العام، و96.99 في طب
الأسنان، و95.73 في الصيدلة".

وأوضح أن "دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة ستتخذ الإجراءات اللازمة بشأن بوابة الاعتراضات الرقمية المخصصة لمعالجة عدد من الحالات تشمل الطلبة الذين لم يظهر لهم قبول والذين لم يتقدموا إلى القبول المركزي والطلبة الذين تزيد معدلاتهم على 75% وظهر لهم قبول في المعاهد، فضلا عن خريجي الدراسة الإعدادية من مواليد عام 1996 فما فوق، ممن حصلوا على معدل 90% فأعلى ولم يسبق لهم التقديم إلى الجامعات الحكومية".

وشدد على أن "عملية القبول جرت وفق ضوابط ومعايير واضحة اتسمت بالشفافية والعدالة وتكافؤ الفرص بين الطلبة"، مؤكداً "عدم وجود أي استثناءات خارج السياقات والتعليمات المعتمدة، بما يضمن نزاهة إجراءات القبول وتحقيق مبدأ الاستحقاق في توزيع المقاعد الدراسية".

وأوضح أن "الوزارة عملت على استحداث تخصصات علمية في مجال الطاقة النووية في جامعات التقنية الوسطى وبغداد والنهرين والمستنصرية بهدف تلبية حاجة البلاد من الملاكات المتخصصة في هيئ
ة الطاقة الذرية العراقية ودعم الاستخدامات السلمية للطاقة النووية في مجالات توليد الكهرباء والطب وغيرها من المجالات الحيوية السلمية".

من جهته أكد رئيس هيئة الطاقة الذرية العراقية، ثناء جاسب الزجراوي "أهمية التعاون المشترك بين وزارة التعليم والهيئة في رفد الهيئة بالموارد البشرية المؤهلة والكفاءات العلمية المتخصصة وتعزيز التعاون في مجالات البيئة والتعليم والتدريب، بما يدعم إعداد ملاكات كفوءة ومدربة قادرة على تلبية متطلبات العمل وتطوير القدرات الوطنية في المجالات ذات الصلة بالطاقة الذرية".

وفي السياق ذاته أوضح المدير العام لدائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة حازم عبد الرزاق، أنه "سيتم افتتاح بوابة التقديم الإلكتروني إلى قناتي التعليم الحكومي الجامعي الخاص والتعليم الأهلي"، مشيرا إلى أن "تثبيت القبول واستكمال إجراءات التسجيل للطلبة المقبولين في هاتين القناتين سيكون بعد إعلان نتائج القبول فيهما، فضلا عن إتاحة الفرصة أمام الطلبة للتقديم مع احتفاظهم بقبولهم في الجامعات الحكومية".

ونوه بأنه "سيتم افتتاح بوابة التقديم الإلكتروني إلى قناتي التعليم الحكومي الجامعي الخاص والتعليم
الأهلي"، مشيراً إلى أن تثبيت القبول واستكمال إجراءات التسجيل للطلبة المقبولين في هاتين القناتين سيكون بعد إعلان نتائج القبول فيهما، بما يتيح للطلبة المقبولين مسبقا في الجامعات الحكومية التقديم إلى هاتين القناتين مع احتفاظهم بقبولهم".

ادناه رابط نتائج القبول:





 رابط فديو توضيحي يوضح كيفية اظهار نتيجة القبول👇:
https://www.instagram.com/reel/DeggRxZs-nM/?rpxt=aDBkbjZmdGgwcWpv
 
رابط تنزيل منصة قدم على google play👇:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mohesr.qudim
 
رابط تنزيل منصة قدم على apple store👇:
https://apps.apple.com/us/app/منصة-قد-م/id6683306567
 
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